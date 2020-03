Der Libanon kommt zum ersten Mal in seiner Geschichte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach.

Ministerpräsident Diab teilte in einer Fernsehansprache mit, das Land werde eine Eurobond-Anleihe im Wert von 1,2 Milliarden Euro, die am Montag fällig werde, nicht zurückzahlen. Die Verschuldung sei derzeit größer, als das Land verkraften könne. Diab betonte, seine erst vor kurzem angetretene Regierung werde sich um eine Umstruktierung der Staatsschulden bemühen.



Der Libanon steckt seit längerem in einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Schulden liegen mit umgerechnet rund 77 Milliarden Euro bei mehr als 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.