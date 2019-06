Nach dem Absturz von zwei Eurofighter-Kampfjets in Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundeswehr die Ermittlungen übernommen.

Das teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Zur Begründung hieß es, die Aufarbeitung des Unglücks liege im Zuständigkeitsbereich der Luftwaffe. Bundeswehrsoldaten befänden sich bereits an der Absturzstelle in der Region Malchow. - Die Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern forderte ein Ende der Luftkampf-Übungen in der Region.



Die Eurofighter waren gestern bei einer Übung zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei kam einer der beiden Piloten ums Leben, der andere konnte sich per Schleudersitz retten. Verteidigungsministerin von der Leyen besuchte noch am Abend die Unglücksstelle und versprach eine rasche Aufklärung.