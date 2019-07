Zwei Wochen nach dem Absturz zweier Bundeswehr-Kampfflugzeuge an der Mecklenburgischen Seenplatte findet heute eine Gedenkveranstaltung für den getöteten Piloten statt.

Am Standort des Luftwaffen-Geschwaders in Laage bei Rostock wollen Angehörige und Kameraden Abschied nehmen. Das Gedenken soll auf Wunsch der Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Pilot war mit seinem Eurofighter am 24. Juni bei einer Luftkampfübung über der Müritzregion mit einem anderem Jet kollidiert. Beide Maschinen stürzten ab. Der Pilot der zweiten Unglücksmaschine konnte sich verletzt mit einem Fallschirm retten.