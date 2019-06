Nach dem Absturz zweier Kampfflugzeuge der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern hat der CDU-Verteidigungspolitiker Otte die Qualität der Ausrüstung und die Ausbildung der Soldaten verteidigt.

Der Eurofighter sei ein herausragend gutes Flugzeug und die Bundeswehr habe herausragend gute Piloten, sagte Otte im Deutschlandfunk. Der Zusammenstoß über der Mecklenburgischen Seenplatte sei ein tragischer Unglücksfall gewesen. Über die Ursache wolle er zu diesem Zeitpunkt nicht spekulieren.



Generell brauche man aber mehr Geld für mehr Flugstunden und bessere Prüfintervalle, erklärte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Die Zwei-Prozent-Debatte über eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei keine theoretische Debatte.

Entschuldigung für AfD-Tweet gefordert

Die Linkspartei hatte nach dem Absturz der Eurofighter zum Schutz der Bevölkerung ein Ende der Luftkampf-Übungen gefordert. Das wies Otte zurück. Die Manöver seien notwendig für den Einsatz und auch um Verteidigung glaubhaft abzubilden. Von der AfD forderte Otte eine Entschuldigung. Der Abgeordnete Hemmelgarn hatte sich auf Twitter über das Unglück lustig gemacht. Er erklärte inzwischen, zum Zeitpunkt seines Tweets sei er davon ausgegangen, dass beide Piloten überlebt hätten.



Die beiden Kampfflugzeuge waren gestern während einer Übung zusammengestoßen. Ein Pilot starb, der andere überlebte. Menschen am Boden wurden nicht verletzt.



Mehr als 300 Bundeswehrangehörige sind an der Absturzstelle im Einsatz, um Wrackteile und Spuren zu sichern. Die Flugsicherheit der Bundeswehr hat die Ermittlungen übernommen. Verteidigungsministerin von der Leyen reiste gestern Abend an den Ort des Unglücks, bekundete ihre Trauer und versprach vollständige Aufklärung. Der Vorfall gilt als das schwerste Unglück der Bundeswehr seit Jahren.