Mit dem Absturz der beiden Eurofighter über Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen sich jetzt auch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, teilte eine Behördensprecherin in Neubrandenburg mit. Dabei arbeite die Polizei eng mit den Flugsicherheitsbehörden zusammen. So müsse etwa geklärt werden, ob menschliches Versagen oder eine technische Ursache zu Zusammenstoß und Absturz am Montag geführt hätten. Die Luftwaffe hat die Flugschreiber bereits gesichert, deren Daten noch ausgewertet werden. Bei dem Unglück kam ein Pilot ums Leben, ein weiterer wurde verletzt.