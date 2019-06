Nach dem Tod eines Bundeswehr-Piloten bei einem Eurofighter-Zusammenstoß hat Verteidigungsministerin von der Leyen eine Aufklärung der Ursache versprochen.

Heute sei ein Tag der Trauer und des Schmerzes über den Verlust eines Soldaten, sagte von der Leyen bei einem Besuch an der Unglücksstelle nahe Nossentin in Mecklenburg-Vorpommern. Über dem Fleesensee nordöstlich von Malchow waren am Nachmittag bei einer Übung zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Einer der Piloten starb. Der andere konnte sich per Schleudersitz retten. Er wurde in einem Baum geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Inspekteurs der Luftwaffe, Gerhartz, gab es keine zivilen Opfer.



Die Eurofighter gehörten zum Luftwaffengeschwader 73, das in Laage bei Rostock stationiert ist. Die Maschinen hatten nach Angaben der Luftwaffe keine Munition geladen.