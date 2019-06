Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat bei Paris ein Rahmenabkommen über ein neues europäisches Rüstungssystem unterschrieben.

Auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget traf sich die CDU-Politikerin dazu mit ihren Kolleginnen aus Frankreich und Spanien, Parly und Robles. Auch der französische Präsident Macron nahm an der Zeremonie teil. Das Großprojekt umfasst Kampfflugzeuge sowie Systeme zur Steuerung von Drohnen und Satelliten. Sie sollen ab dem Jahr 2040 einsatzfähig sein. Ein erstes Modell des neuen Flugzeugs wurde auf der Messe in Le Bourget enthüllt.



Federführend bei dem Projekt sind die Konzerne Airbus und Dassault Aviation. Die Entwicklungskosten des Gesamtsystems werden von Experten auf acht Milliarden Euro geschätzt. Beschaffung und Betrieb könnten etwa 100 Milliarden kosten.