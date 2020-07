Der irische Finanzminister Donohoe ist neuer Vorsitzender der Eurogruppe.

Das haben die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten der Gemeinschaftswährung auf einer Videokonferenz entschieden, wie der scheidende Amtsinhaber Centeno im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Donohoe setzte sich im zweiten Wahlgang als Nachfolger des Portugiesen durch, der den Posten zweieinhalb Jahre lang innehatte. In einer ersten Stellungnahme sprach sich der neue Vorsitzende für einen Kurs des Miteinanders aus, wenn es darum gehe, die Coronakrise in Europa wirtschaftlich zu überwinden.



Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium der Ressortchefs aus den 19 Staaten der Währungszone. Sie kommt normalerweise einmal im Monat zusammen und stimmt sich in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Um den Vorsitz hatten sich auch die Spanierin Calvino und der Luxemburger Gramegna beworben. Neben der Personalentscheidung wurde auf der Konferenz auch über die verschlechterten Konjunkturprognosen debattiert.