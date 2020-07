Der irische Finanzminister Donohoe ist neuer Vorsitzender der Eurogruppe. In einer ersten Stellungnahme versprach er mehr Transparenz innerhalb des Währungsverbundes und einen Kurs des Miteinanders. Favoritin für den Posten war eigentlich die Spanierin Calvino.

Über die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Centeno hatten die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten der Gemeinschaftswährung auf einer Videokonferenz entschieden. Donohoe setzte sich im zweiten Wahlgang als Nachfolger des Portugiesen durch, der den Posten zweieinhalb Jahre lang innehatte.

Mehr Transparenz, mehr Miteinander

In einer ersten Stellungnahme sprach sich der neue Vorsitzende für einen Kurs des Miteinanders aus, wenn es darum gehe, die Coronakrise in Europa wirtschaftlich zu überwinden. Außerdem werde er sich für mehr Transparenz innerhalb des Währungsverbundes einsetzen. Priorität aber habe die wirtschaftliche Erholung von der Rezession durch die Corona-Krise. Viele Menschen in Europa hätten Angst um ihre Jobs und ihre Einkommen, sagte der 45-Jährige.



Bundesfinanzminister Scholz (SPD) erklärte nach der Wahl, der liberal-konservative Donohoe habe als Minister "gute Arbeit geleistet". Er sei sicher, dass es unter ihm möglich sein werde, die wirtschaftliche Entwicklung in Europa voranzubringen. Donohoe tritt den Posten am 13. Juli an, die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre.



Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium der Ressortchefs aus den 19 Staaten der Währungszone. Sie kommt normalerweise einmal im Monat zusammen und stimmt sich in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Neben der Personalentscheidung wurde auf der heutigen Konferenz auch über die verschlechterten Konjunkturprognosen debattiert.