Ein internationales Team von Polizeiermittlern hat ein kriminelles Netzwerk in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden auffliegen lassen.

Hunderte Personen wurden festgenommen, zahlreiche Drogenlabore ausgehoben. Wie die europäische Justizbehörde Eurojust in Den Haag mitteilte, war es Ermittlern aus den Niederlanden und Frankreich gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten auszuwerten. Dabei sei man in die technische Infrastruktur des Kurznachrichtendienst EncroChat eingedrungen, der vorzugsweise von kriminellen Vereinigungen benutzt werde.

Tonnenweise Drogen

Zahlreiche Verbrechen konnten laut Eurojust unterbunden werden, darunter Morde und Drogentransporte. Bei den Durchsuchungen wurden mehre Tonnen Drogen und Bargeld sichergestellt. In den Niederlanden und Großbritannien wurden fast 80 Millionen Euro beschlagnahmt.



Britische Behörden bezeichneten die Operation als die größte Ermittlungsoperation ihrer Geschichte. Allein in Großbritannien habe es 746 Festnahmen gegeben, hieß es in einer Mitteilung der National Crime Agency und dem Verband der britischen Polizeibehörden.



Der inzwischen geschlossene Anbieter für komplettverschlüsselte Handys, EncroChat, habe 60.000 Nutzer weltweit gehabt, davon allein 10.000 in Großbritannien. Er sei ausschließlich zu illegalem Handel, Geldwäsche und für Mordkomplotte gegen rivalisierende Kriminelle genutzt worden.