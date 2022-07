Parität zum US-Dollar: Der Wert des Euro ist in den letzten Wochen spürbar gefallen (Archivbild). (imago images / Christian Ohde)

Außerdem wird der Euro durch die Sorge vor einer Energiekrise belastet. Die US-Währung hatte in den vergangenen Monaten nicht nur gegenüber dem Euro an Wert gewonnen. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen weltweit widerspiegelt, war zuletzt auf den höchsten Stand seit knapp 20 Jahren gestiegen.

Durch den schwachen Euro werden viele nach Deutschland eingeführte Waren teurer, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Inflation. Vor allem die Energie- und Rohstoffpreise dürften sich weiter erhöhen. In dem Bereich werden wichtige Weltmarktpreise in Dollar berechnet.

Ein schwacher Euro-Kurs sorgt jedoch auch dafür, dass Waren aus der Eurozone im Ausland billiger werden, was in der Vergangenheit die Exportwirtschaft stärkte.

Tiefster Stand seit 2002

Die Ausgabe der Gemeinschaftswährung an die Verbraucherinnen und Verbraucher begann am 1. Januar 2002. Der Euro war 1999 zunächst als Buchgeld eingeführt worden - der Kurs zum Dollar lag am 4. Januar 1999 bei 1,18 Dollar. Im Januar 2000 sackte der Eurokurs unter die Parität zum Dollar, das Rekordtief wurde im Oktober 2002 mit 0,8230 Dollar erreicht. Ein Rekordhoch mit 1,6038 gab es im Juli 2008 mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.