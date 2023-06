Der Gesetzentwurf wird nun mit den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission abgestimmt. Die Abgeordneten gehen mit ihrem Beschluss über die Vorschläge von Rat und Kommission hinaus. So sollen unter anderem biometrische Überwachungssysteme im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten werden. Der Entwurf sieht zudem ein Verbot hochriskanter KI-Systeme für Gesundheit, Sicherheit und im Bereich der Grundrechte vor. Als mögliche hochriskante Anwendungsbeispiele wurden bislang KI-Systeme in Bereichen wie der Luftfahrt, der Medizintechnik aber auch in Spielzeugen genannt. Der Digitalverband Bitkom begrüßte das Gesetz grundsätzlich. Der Lobbyverband warnte aber zugleich vor Überregulierung. Auch dürfe der Begriff der Hochrisiko-Anwendung nicht zu weit gefasst werden, hieß es.