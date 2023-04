Künstliche Intelligenz kann bei der Erzeugung von täuschend echt aussehenden Fotografien und Illustrationen bereits viel. Damit steigt aber auch das Risiko von Deepfakes. (Getty Images / imaginima)

In einem offenem Brief heißt es, Ziel müsse es sein, sich auf Leitprinzipien für die Entwicklung, die Kontrolle und den Einsatz von KI-Systemen zu verständigen. Angesichts der rasanten Entwicklung brauche es erhebliche politische Aufmerksamkeit. Der jüngsten Forderung nach einem sechsmonatigem Moratorium schlossen sich die Europa-Abgeordneten unterschiedlicher Parteien indes nicht an. Man teile zwar manche der geäußerten Bedenken, stimme aber einigen alarmistischen Aussagen nicht zu, hieß es. Hunderte Forscher und Unternehmer - darunter bekannte Branchenvertreter wie Elon Musk und Steve Wozniak - hatten Ende März eine Zwangspause bei der KI-Entwicklung verlangt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.