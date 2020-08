Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in einer Videokonferenz über mögliche Reaktionen auf die Entwicklung in Belarus.

Die Opposition in dem Land wirft Staatschef Lukaschenko vor, das Ergebnis der Präsidentenwahl gefälscht zu haben. Seit Tagen protestieren Menschen in Belarus gegen die Regierung. Die Polizei geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor, tausende wurden festgenommen. Mehrere EU-Länder fordern, mit Sanktionen gegen die Führung in Minsk vorzugehen. Weiteres Thema der Sondersitzung der Außenminister der EU-Staaten soll die Lage im Libanon nach der schweren Explosionskatastrophe in Beirut sein. Die Europäische Union hat dem Land umfangreiche Unterstützung zugesichert. Auch der Streit zwischen der Türkei sowie Griechenland und Zypern über Ergasvorkommen im östlichen Mittelmeer steht auf der Agenda.