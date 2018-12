Deutschland und Frankreich haben sich auf einen Kompromiss zur Einführung einer Steuer für Internet-Konzerne wie Google oder Facebook verständigt.

Wie Korrespondenten unter Berufung auf Verhandlungskreise berichten, soll es ab dem 1. Januar 2021 eine europäische Steuer geben, wenn nicht vorher auf der Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Lösung gefunden werde. Demnach streben Berlin und Paris eine Steuer auf drei Prozent des Umsatzes aus Werbeeinnahmen an. Damit werde eine der profitabelstan Geschäftsaktivitäten getroffen, hieß es. - Die EU-Kommission hat die Abgabe vorgeschlagen, geht aber weiter, weil sie nicht nur Werbeeinnahmen, sondern auch den Verkauf von Daten besteuern will. - Heute beraten die EU-Finanzminister in Brüssel über die Digitalsteuer.