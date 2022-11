Europa hat in diesem Jahr den wärmsten je gemessenen Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. (dpa/Matt Dunham)

Das teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit. Demnach lagen die Temperaturen im Mittel beinahe zwei Grad über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020. Im Westen des Kontinents wurden Tagesrekorde erreicht. Auf nationaler Ebene wurde in Österreich, der Schweiz und Frankreich bisher kein so warmer Oktober gemessen, das galt auch für große Teilen Italiens und Spaniens.

Auch außerhalb Europas war der Oktober 2022 überdurchschnittlich warm, so wurden Rekordtemperaturen in Kanada gemessen. In Grönland und Sibirien war es ebenfalls ungewöhnlich mild. Kälter als im Mittel war es hingegen in Australien, im äußersten Osten Russlands und in Teilen der Antarktis.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.