Knapp drei Monate vor der Europawahl hat sich Frankreichs Präsident Macron mit einem eindringlichen Appell an die Bürger der Europäischen Union gewandt.

In einem Gastbeitrag, der morgen in führenden Tageszeitungen aller 28 Mitgliedsländern erscheint, schlägt er einen Aktionsplan vor, mit dem die EU tiefgreifend reformiert werden soll. Wie in der Tageszeitung "Die Welt" zu lesen ist, fordert Macron die Gründung einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie zum Kampf gegen Hackerangriffe auf Wahlen. Um in Europa ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern, sollen eine gemeinsame Grenzpolizei und eine europäische Asylbehörde geschaffen werden.



Wirtschaftspolitisch schlägt der französische Präsident vor, Unternehmen zu bestrafen oder zu verbieten, die den strategischen Interessen der EU und ihren Werten schadeten. Macron nennt in diesem Zusammenhang Umweltstandards, Datenschutz und die Entrichtung von Steuern in angemessener Höhe. Die Internetgiganten müssten durch zentrale Überwachung reguliert werden; zugleich müsse die EU selbst verstärkt in Innovationen investieren, um sich andie Spitze technologischer Neuerungen zu stellen.