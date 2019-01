Die Grünen-Vorsitzende Baerbock stellt sich gegen den CSU-Politiker Weber als neuen EU-Kommissionspräsidenten.

Sie sagte der Zeitung "Die Welt", die Europäische Volkspartei habe den Aufstieg rechter Parteien in Europa mit verursacht, zum Beispiel weil sie bei der Regulierung der Finanzmärkte nur minimale und verspätete Entscheidungen getroffen habe. Weber ist Fraktionsvorsitzender der EVP. Nach den Worten Baerbocks ist es zudem Zeit für eine Frau an der Spitze Europas.



Die Grünen-Politikerin beklagte weiter, in Staaten wie Rumänien, Polen, Ungarn, Österreich oder Italien sei Europa als Raum für Freiheit und Demokratie gefährdet.