In den vergangenen Tagen litten auch die Nachbarländer Deutschlands unter der zweiten Hitzewelle innerhalb eines Monats. Die Infrastruktur war teils überfordert, Zugverbindungen waren beeinträchtigt, Atomkraftwerke wurden heruntergefahren.

Hier eine Übersicht:

Belgien

In Belgien wurde am Donnerstag mit 41,8 Grad Celsius der erst am Vortag aufgestellte nationale Rekord erneut gebrochen. Am Mittwoch war an einer Messstation erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1833 die 40-Grad-Marke überschritten worden. Mehrere Behörden der Stadt Brüssel verlegten den Feierabend für ihre Mitarbeiter im Außendienst bis Freitag auf 13 Uhr vor. Wegen der Hitze kam es außerdem zu Störungen auf den Thalys-Strecken. Der Fahrkartenverkauf für die Hochgeschwindigkeitszüge von Brüssel Richtung Paris, Amsterdam und Köln wurde in der belgischen Hauptstadt eingestellt. Später wurde der Verkauf auf allen Strecken vorübergehend eingestellt.

Frankreich

In mehreren französischen Städten wurden neue Hitzerekorde registriert. In Paris maß der Wetterdienst am Donnerstag ein Allzeithoch von 42,6 Grad Celsius, im Pariser Großraum wurden sogar 43,6 Grad erreicht. Der landesweite Temperaturrekord von 46 Grad von Ende Juni wurde nicht geknackt. Dürre und Hitze verursachten in der Normandie und anderen Regionen Brände in Wäldern und auf Feldern. Die Notdienste der Krankenhäuser wurden bis jetzt weniger beansprucht als im Hitzejahr 2003 - damals hatten die Behörden rund 15.000 Todesfälle auf die hohen Temperaturen zurückgeführt. Zwei Atomreaktoren des staatlichen Betreibers EDF in Golfech in Südwest-Frankreich wurden wegen der Hitze heruntergefahren.

Großbritannien

In Großbritannien gab es keinen neuen Allzeit-Rekord bei den Temperaturen. Die 38,1 Grad, die am Donnerstag in Cambridge gemessen wurden, lagen aber nur knapp unter dem Höchstwert von 38,5 Grad. Die britische Eisenbahngesellschaft Network Rail ließ wegen der hohen Temperaturen die Geschwindigkeit ihrer Züge drosseln.

Niederlande

Auch in den Niederlanden gab es am Donnerstag einen Hitzerekord: Mit 40,4 Grad war es ein halbes Grad heißer als am Mittwoch, dem bis dato heißesten Tag seit 1944. In Middelharnis verendeten hunderte Schweine, nachdem die Klimatisierung des Stalls ausgefallen war. In Amsterdam wurden die Brücken von städtischen Bediensteten mit Wasser besprengt, um zu vermeiden, dass sich das Metall durch die Hitze verformt. Eine Polizeistation forderte Kriminelle auf, von Missetaten abzusehen, weil die Arbeit unter den Hitzebedingungen "hart" sei.

Österreich

In Österreich starb ein knapp zweieinhalbjähriger Junge an den Folgen von Dehydrierung, nachdem er am Montag unbemerkt in ein Auto im Hof seiner Familie geklettert und eingeschlafen war. Nach Angaben der Polizei wurde er noch in ein Krankenhaus nach Graz gebracht, starb aber zwei Tage später. Die Erzdiözese Wien nutzte die Hitzewelle, um zu einem Besuch in den kühlen Kirchen zu raten: Sie veröffentlichte eine Liste mit den Temperaturen in den Gotteshäusern und Katakomben.

Portugal

Waldbrände in Portugal zerstörten zwischen Samstag und Dienstag 7.000 Hektar Wald. Es gab mehr als 40 Verletzte. 1.100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Ursache für das Waldbrandrisiko in der betroffenen Bergregion Castelo Branco ist die einseitige Züchtung von Eukalyptus, der für die Papierproduktion verwendet wird. Die schnell wachsenden Bäume sind sehr leicht entzündlich.