Die Bestandteile werden in China in großen Mengen hergestellt und in Europa weiterverarbeitet, verpackt und verkauft. Der Containerhafen in Rotterdam gilt als Einfallstor. Auch Griechenland macht das Treiben der international vernetzten Drogenbosse zu schaffen. Lieferketten und Verkaufsstrategien ändern sich permanent.

Die Legalisierung mancher Drogen wie Cannabis stören jedoch die Geschäfte. Zum Beispiel in Tschechien, dort gilt eine vergleichsweise liberale Drogenpolitik. In Großbritannien setzen Drogen-Therapien in Gefängnissen an. Der Entzug für suchtabhängige Häftlinge soll der Ausstieg und der Ausweg aus der Organisierten Kriminalität sein.

(picture alliance / dpa / Patrick Pleul)Europol-Drogenbus: Auf Verbrecherjagd quer durch Europa

Besonders das Angebot an synthetischen Drogen bereitet Europol Sorgen. Um illegale Ecstasy-Labore aufzuspüren, machen sich die Fahnder mit einem hochspezialisierten Bus auf den Weg.

(Griechische Polizei)Griechenland: Gut gelegen für den Drogenhandel

Griechenland macht das Treiben der international vernetzten Drogenbosse zu schaffen. Am Rande der EU gelegen gilt das Land als wichtiger Transportweg in den europäischen Markt. Es hat aber auch eine lange Tradition als Cannabis-Anbaugebiet.

(Zoll)Hafen Rotterdam: Den Drogen auf der Spur

Die Zollfahnder im Rotterdamer Hafen melden ein Rekordhoch an sichergestellten Mengen von Heroin und Kokain. Im Hafen werden jährlich 8,6 Millionen Container umgeschlagen. Kontrollieren lässt sich nur ein Bruchteil.

(picture alliance / CTK / Vit Simanek)Tschechische Drogenpolitik zwischen Liberalisierung und Kriminalisierung

In Tschechien gilt eine liberale Drogenpolitik, dennoch hat sich die organisierte Kriminalität im Land gut eingerichtet. Tschechien gilt als Hochburg der illegalen Crystal-Meth-Produktion. Müssen die Regeln und Gesetze angepasst werden?

(picture alliance / PA Wire / Paul Faith)Gegen die Drogensucht in britischen Gefängnissen

Nirgendwo sonst in der EU sterben so viele Menschen an den Folgen von Drogenkonsum wie in Großbritannien. Besonders gefährdet sind Inhaftierte. Die Gefängnisse versuchen, ihre Insassen vor den "bird killers" zu schützen. Das gelingt aber nicht immer.