Russlands früherer Präsident Medwedew geht davon aus, dass die Gaslieferungen in EU-Staaten problemlos weiterlaufen können. (AFP / Ozan Kose)

Demnach ist es für Unternehmen in der EU weiterhin möglich, russisches Gas zu bezahlen, ohne Sanktionen zu verletzen. Medwedew schrieb dazu auf Telegram, man schätze die Konsequenz und Prinzipientreue der europäischen Partner. Der frühere russische Präsident machte zudem deutlich, dass Europa seiner Meinung nach höchstens sechs Monate ohne russisches Gas auskommen könne.

Das Dokument der EU-Kommission befasst sich mit der Forderung Russlands, Gaslieferungen künftig in Rubel zu bezahlen. Laut dem Dokument ist es europäischen Unternehmen möglich, Konten bei der Gazprombank zu eröffnen, über die Zahlungen in Euro oder Dollar dann in Rubel umgerechnet werden. Dies widerspreche nicht der Sanktionsregelung, hieß es in Brüssel.

