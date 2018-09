EU-Kommissionspräsident Juncker hat vor den Folgen von Nationalismus in der Europäischen Union gewarnt.

Nationalismus habe noch nie Probleme gelöst, sondern nur neue geschaffen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Große Zukunftsfragen wie Migration, Sicherheit oder Digitalisierung ließen sich in Europa nur gemeinsam lösen. Juncker betonte, nur so könnten die EU-Staaten letztlich auch ihre nationalen Interessen durchsetzen.



Einem Zeitungsbericht zufolge könnte das Europäische Parlament in der kommenden Woche ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn auf den Weg bringen. Der CDU-Europaabgeordnete Brok sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", auch für ein Mitglied der Europäischen Volkspartei gebe es keinen Rabatt. Kritiker werfen dem ungarischen Regierungschef Orban einen autoritären und nationalistischen Politikstil vor.



Die Entscheidung über ein Rechtsstaatsverfahren liegt bei den EU-Mitgliedsstaaten. Äußerste Konsequenz ist ein Verlust des Stimmrechts im Rat der Union.