Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.

Die Hessen kamen kam bei Red Bull Salzburg zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden, das nach dem 4:1-Hinspielerfolg ausreichte, um die Runde der letzten 16 zu erreichen.



Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer (10.) und Jérôme Onguéné (72.) brachten die Gastgeber zweimal in Führung, Frankfurts André Silva (30. und 83.) gelang zweimal der Ausgleich.



Das Spiel hätte ursprünglich bereits am Donnerstag angepfiffen werden sollen, wurde aufgrund einer Orkanwarnung aber auf Freitag verlegt. Im Achtelfinale trifft Frankfurt nun am 12. und 19. März auf den FC Basel.