Nach der Europa-League-Partie gegen den AS Rom erhebt Borussia Mönchengladbach Vorwürfe gegen die italienischen Sicherheitskräfte.

Sportdirektor Max Eberl sagte, das "überzogen harte" Eingreifen des Ordnungsdienstes und der Polizei sei nicht akzeptabel, "und ist auch nicht Europapokal, wie wir ihn uns vorstellen."



Vor Beginn der Partie hatten Gladbach-Fans Feuerwerkskörper entzündet. Das hüllte einen Teil des Stadions in dichte Rauchschwaden. Laut Gladbach waren es "einzelne Anhänger", die auch im Verlauf des Spiels im Gästefanblock Bengalos abbrannten.



Die italienische Polizei wollte nach Abpfiff der Partie, die 1:1 ausging, die Täter ermitteln. Darum mussten zahlreiche Fans sehr lange im Stadion ausharren - länger als die vorher angekündigten 60 Minuten. Dabei sollen unbeteiligte Zuschauer drangsaliert worden sein, so der Vorwurf: "Es geht nicht, dass unbeteiligte Menschen, darunter Frauen und Kinder, nicht so behandelt werden, wie Menschen behandelt werden sollen", sagte Eberl. Gästefans mussten offenbar bis zu drei Stunden nach dem Abpfiff im Stadion bleiben.



Doch Eberl rügte ausdrücklich auch den Gebrauch von Feuerwerkskörpern: "Diese Vorfälle in Rom zeigen einmal mehr, dass Pyros absoluter Blödsinn sind. Es hilft einfach keinem."



Die italienische Polizei bestätigte drei Festnahmen. Zwei Fans hätten einen Stadion-Offiziellen attackiert, ein weiterer habe Gegenstände auf Polizisten geworfen. Die Borussia spricht von einer vierten Festnahme: Es handle sich um einen Mitarbeiter des Vereins, der das Vorgehen der Sicherheitskräfte zu Dokumentationszwecken mit Handy gefilmt habe. Es sei vollkommen inakzeptabel, dass der Mann in Gewahrsam genommen worden sei.