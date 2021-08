In Istanbul sind die Begegnungen in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League ausgelost worden.

Eintracht Frankfurt trifft in der Gruppe D auf Olympiakos Piräus, Royal Antwerpen und Fenerbahce Istanbul mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil. In der Gruppe G spielt Leverkusen gegen Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest.



Die Gruppenspielphase beginnt am 16. September und endet am 9. Dezember. Das Europa-League-Finale findet dann am 18. Mai des kommenden Jahres in Sevilla statt.

