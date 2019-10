In der Fußball Europa League trennten sich am Abend AS St. Etienne und der VfL Wolfsburg mit 1:1.

Borussia Mönchengladbach spielte bei Istanbul Basaksehir ebenfalls 1:1. Am Rande dieses Spiels kritisierte Gladbachs Sportdirektor Eberl die türkische Polizei. Sie habe Fans die Fahnen abgenommen, weil darauf christliche Symbole zu sehen seien. Es handele dabei um das Stadtwappen. Eberl sprach von Polizeidiktatur und kündigte Beschwerde bei der UEFA an.