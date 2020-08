Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale der Fußball-Europa-League ausgeschieden.

Die Mannschaft verlor in Düsseldorf mit 1:2 gegen Inter Mailand.



Wegen der Corona-Pandemie wird die Europa League in diesem Jahr in Turnierform in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und Köln zu Ende gebracht. Alle Partien vom Viertelfinale an werden in nur einem Spiel entschieden. Das Finale findet am 21. August in Köln statt.