In der Fußball-Europa-League haben der FC Villareal und Manchester United das Finale erreicht.

Villareal reichte im Halbfinal-Rückspiel in London beim FC Arsenal ein 0:0; das Hinspiel hatten die Spanier mit 2:1 gewonnen.



Manchester verlor im Rückspiel beim AS Rom zwar mit 2:3, hatte aber im Hinspiel mit 6:2 gesiegt.



Das Finale findet am 26. Mai im polnischen Danzig statt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.