Bundeskanzlerin Merkel spricht sich für eine Neuordnung der EU-Außenpolitik aus.

Ziel müsse es sein, handlungsfähiger und einiger zu werden, sagte Merkel auf einer Veranstaltung im bayerischen Ottobeuren. Sie plädiere für einen europäischen Sicherheitsrat mit rotierenden Mitgliedern. Merkels Aussage erfolgte vor dem Hintergrund der innerhalb der EU lauter werdenden Rufe nach einem Ende der Einstimmigkeit in der Außenpolitik.



Konkret führte die Kanzlerin ihren Vorschlag nicht aus. In einem rotierenden System könnten die großen Länder immer präsent sein und die kleinen EU-Staaten müssten sich abwechseln. Denkbar wäre auch ein Modell, in dem selbst Staaten wie Deutschland oder Frankreich teilweise nicht über die EU-Außenpolitik mitbestimmen könnten.