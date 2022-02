Nach Informationen des "Spiegel" soll die Schweizer PR-Firma "Goal" Meuthen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 mit einer rund 90.000 Euro teuren Werbekampagne unterstützt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht darin dem Bericht zufolge einen Anfangsverdacht auf eine Straftat wegen der Annahme illegaler Parteispenden.

Ende Januar hatte sich bereits ein Ausschuss des EU-Parlaments für den Entzug der Immunität ausgesprochen. Im Plenum stimmten heute 618 von 659 Abgeordneten dafür.

Meuthen erklärte nach dem Votum, er habe selbst für die Aufhebung seiner Immunität gestimmt. Allerdings wäre die ganze Sache nicht nötig gewesen, weil er der Berliner Staatsanwaltschaft schon im vergangenen Frühjahr vollumfängliche Kooperationsbereitschaft zugesagt habe.

Meuthen muss also in Deutschland mit einem Strafverfahren rechnen. Der 60-Jährige war Ende Januar nach sechs Jahren an der Spitze der AfD als Bundessprecher zurück- und aus der Partei ausgetreten . Meuthen begründete dies mit "totalitären Anklängen" in Teilen der Partei, gegen die er nach Einschätzung politischer Beobachter allerdings lange nicht genug unternommen hatte.