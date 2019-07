Die deutsche Kapitänin Rackete soll im Oktober im Europäischen Parlament über die Seenotrettung im Mittelmeer berichten.

Sie werde am 3. Oktober vor dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sprechen, teilte die Fraktion der Europäischen Linken mit. Sie hat Rackete für die Anhörung vorgeschlagen. Die Kapitänin hatte Ende Juni mit dem Rettungsschiff "Sea Watch 3" trotz eines Verbots im Hafen von Lampedusa angelegt und dort aus dem Meer gerettete Migranten an Land gebracht. Gegen sie wird deshalb in Italien ermittelt.