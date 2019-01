Die FDP zieht mit Nicola Beer als Spitzenkandidatin in die Europawahl. Auf dem Europa-Parteitag in Berlin erhielt die derzeitige Generalsekretärin 509 von 592 abgegebenen Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von knapp 86 Prozent. In ihrer Bewerbungsrede warb Beer für Reformen in der EU.

Gefragt sei ein Europa, das mit einer starken Stimme auftrete und ökonomisch wie ökologisch zukunftsfähig sei. Zuvor hatte Parteichef Lindner von der Europawahl im Mai als einer Bewährungsprobe für das europäische Projekt gesprochen. Europa sei anfällig für Populisten, von rechts wie von links. Viele Menschen seien enttäuscht von unübersichtlichen, vielfach zu bürokratischen Strukturen, erklärte Lindner.



Das europäische Modell stehe zudem unter Druck, weil Staaten wie Russland, China und die USA scheinbar kein Interesse mehr an einer liberalen Weltordnung hätten. Der Bundesregierung warf der FDP-Chef vor, zu wenig gegen einen ungeordneten Brexit zu tun.



Die FDP will bei dem Parteitag auch ihr Wahlprogramm verabschieden. Im Leitantrag heißt es, die Europäische Union müsse ihre Strukturen grundlegend ändern. Nicht alles müsse in Brüssel entschieden werden.