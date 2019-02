Parteitage haben bisweilen seltsame Traditionen. Damit die Politiker vor Beginn der offiziellen Tagesordnung einen Eindruck vom Tagungsort bekommen und die Fotografen ihre ersten Schnappschüsse schießen können, gibt es häufig einen sogenannten Hallendrundgang. In lockerer Atmosphäre spazierte am Freitagvormittag daher auch Linken-Parteichef Bernd Riexinger durch das Bonner Kongresszentrum, in dem seine Partei ihren Europa-Parteitag noch bis Sonntag abhält. Es wird geflachst, gelacht, posiert – und Bernd Riexinger nutzte diesen Rahmen um vorab, ohne allerdings danach gefragt worden zu sein, eine für ihn wichtige Nachricht zu übermitteln: Ohne Kontroversen und Streit, betonte er, wäre seine Partei doch gar keine linke Partei mehr.

Diskussion um Nuancen des Wahlprogramms

Er wollte die Fragen der Journalisten vorwegnehmen, denn er wusste: Alle werden nach dem innerparteilichen Zoff fragen, um den sich vor diesem Europa-Parteitag mal wieder alles gedreht hatte. Im Zentrum stand dabei: die Präambel des Wahlprogramms. Im Dezember hatte der Vorstand eine lange umstrittene Passage in den Entwurf geschrieben - gegen den Willen der beiden Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger. Drei böse Wörter sorgten für Unmut: "Militaristisch, undemokratisch und neoliberal" - so sollte die EU im Programm attackiert werden. Eine Zuspitzung, die nicht nur die Pragmatiker für gefährlich halten. Der Parteivorstand schritt ein – und milderte die Formulierung ab, die Deligierten stimmten dieser Version mit knapper Mehrheit zu. Der Reformer-Flügel um Fraktionschef Dietmar Bartsch stellte hingegen einen Antrag, in dem erst einmal nur die Vision einer "Republik Europa" skizziert wird. Ein positiver Europa-Entwurf für die Zukunft sei das, heißt es von den Realos - mit mehr Macht für das Europaparlament und einer richtigen EU-Regierung. Doch auch dieser Antrag wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Die Diskussionen über solche Nuancen sind Ausdruck eines viel tiefer liegenden Konflikts, der Die Linke nun schon seit Jahren beschäftigt. Es geht um eine immer noch ungeklärte Identitätsfrage: Wie hältst du’s mit Europa? Die einen, vor allem der linke Parteiflügel um die beim Parteitag wegen Krankheit fehlende Fraktionschefin Sarah Wagenkencht, halten die EU für eine neoliberale Wirtschaftsunion und ein unreformierbares Projekt der herrschenden Eliten. Sie wollen die EU am liebsten abschaffen. Andere, unter anderem die Parteiführung und die Anhänger des Reformer-Flügels, wollen bei aller berechtigten Kritik eine Neuausrichtung mit positiveren Europa-Narrativen – und haben dabei vor allem eine neue linke Großstadt-Wählerschaft im Blick, die häufig proeuropäisch ist.

Über die Sachpolitik herrscht Einigkeit

Das Kuriose ist: Geht es um Sachpolitik, um soziale Mindeststandards um einen europaweiten Mindestlohn, um eine Ablehnung einer europäischen Verteidigungsunion oder eine Abschaffung von Steueroasen, herrscht Konsens bei der Linken. Doch wie der Weg dahin aussieht – da ist sich die Partei uneins. Mehr europäische Integration – oder weniger? Mehr Kompetenzen nach Brüssel – oder mehr nationalstaatliche Lösungen?

Man muss zwischen den Zeilen lesen können, um die Konfliktlinien zu verstehen. Der linke Flügel will Probleme wieder häufiger national lösen. Fatal in Zeiten rechtspopulistischer Wahlerfolge der Orbans, Salvinis und Cos, die mit den gleichen Argumenten Wahlkampf machen. Die anderen fordern bisweilen zu radikale Europa-Visionen. Unvereinbare Extreme.

Doch eines ist hier in Bonn auch deutlich geworden. Prinzipien kommen vor Personen – denn in fast keiner Rede sind an diesem Wochenende die Namen der zwei designierten, aber ziemlich unbekannten Spitzenkandidaten für die Europawahl gefallen: Özlem Demirel und Martin Schirdewan. Doch deutlich ist auch: Die Linke will sich beim Thema Europa gar nicht einigen. Erst im Dissens scheint sie Sinn zu stiften. Am Ende wird ein klares Bekenntnis zur europäischen Integration stehen, das sich mit grundlegender Kritik an der EU vermischt – so geht die Linke in die Europawahl. Ob sie damit mehr als 7,4 Prozent der Wähler wird erreichen können – das Ergebnis der letzten Europawahl – darf durchaus bezweifelt werden.