Und immer wieder hat die Klimapolitik gesetzte Ziele verfehlt. Parallel zu den Verhandlungen in Brüssel ist das Ringen auf der Klimakonferenz in Madrid um eine Einigung in die letzte Runde gegangen.

Was hat die Klimakonferenz in Madrid gebracht? Wie wollen die Europäer ihre Ziele erreichen? Wird die Fridays-for-Future-Bewegung jetzt erhört? Oder übertreiben die Aktivistinnen und Aktivisten? Müssen wir unseren Lebensstil ändern? Wollen wir das?

Gesprächsgäste:

Lisa Badum , MdB, Bündnis '90/Die Grünen, Mitglied im Ausschuss Umwelt und Naturschutz, Sprecherin für Klimapolitik



, MdB, Bündnis '90/Die Grünen, Mitglied im Ausschuss Umwelt und Naturschutz, Sprecherin für Klimapolitik Reinhard Houben , MdB, FDP, Mitglied im Ausschuss Wirtschaft und Energie



, MdB, FDP, Mitglied im Ausschuss Wirtschaft und Energie Klaus Mindrup, MdB, SPD, Mitglied im Ausschuss Umwelt und Naturschutz

