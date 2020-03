In Frankreich steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter.

Wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte, wurden 16.018 Infektionen registriert. 674 Menschen seien gestorben. Frankreich hatte am Dienstag eine Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.



In Italien starben am Sonntag mehr als 650 Menschen, am Samstag waren es knapp 800 gewesen. Zivilschutz-Chef Borrelli warnte vor voreiligen Schlüssen. Man dürfe in der Wachsamkeit nicht nachlassen.



Die spanische Regierung will den Notstand und die Ausgangssperre im ganzen Land bis zum 11. April verlängern. In Griechenland gilt seit heute eine landesweite Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus.