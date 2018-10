Bundespräsident Steinmeier und sein griechischer Kollege Pavlopoulos haben eine Rückbesinnung auf die Grundideen der Europäischen Union angemahnt.

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" warben die beiden Politiker für eine Rückkehr zu den kulturellen Wurzeln und zu mehr Solidarität. Nur so könne die EU für künftige Generationen auch Hoffnungsträgerin sein. Steinmeier und Pavlopoulos warnten in diesem Zusammenhang vor einer Faszination für autoritäres Denken. Die europäischen Werte stünden in einem nie dagewesenen Ausmaß unter Druck.



Bundespräsident Steinmeier hält sich morgen zu einem Staatsbesuch in Griechenland auf. Neben politischen Gesprächen mit Ministerpräsident Tsipras und Oppositionsführer Mitsotakis ist auch ein Besuch der Gedenkstätte des NS-Konzentrationslagers Chaidari nahe Athen vorgesehen.