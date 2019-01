Europa Steuerpolitik ohne Einstimmigkeit

EU-Mitgliedstaaten sollen künftig in steuerpolitischen Fragen nicht mehr einstimmig entscheiden müssen, so die Pläne der EU-Kommission. Denn an dieser Regel scheiterten wichtige Entscheidungen wie beispielsweise im Kampf gegen Steuerflucht, zur Digitalsteuer oder Finanztransaktionssteuer.

Von Paul Vorreiter

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek