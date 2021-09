Vor dem Hintergrund des geplatzten Verkaufs französischer U-Boote an Australien steht nun im Raum, dass die EU geplante handelspolitische Spitzengespräche mit der amerikanischen Regierung verschiebt. Die slowenische EU-Ratspräsidentschaft nahm die Vorbereitung auf das Treffen heute von der Tagesordnung. EU-Ratspräsident Charles Michel warf den USA einen "klaren Mangel an Transparenz und Loyalität" vor. Zuvor hatte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian den Vorwurf eines "schweren Vertrauensbruchs" durch die USA und Australien in die Welt gestellt.

Deutschland hat nichts von der Eskalation

Viel Drama um wenig europäische Substanz. Die Bundesregierung wäre gut beraten, die weitere rhetorische und politische Eskalation in Bezug auf die USA und Australien einzudämmen, statt sie noch anzuheizen, wie dies EU-Ratspräsident Michel und der EU-Außenbeauftragte Borrell derzeit willig tun.

Denn: Die französische Regierung war längst gewarnt. Im April schon hatte Australien ein weiterführendes Abkommen mit dem französischen Rüstungskonzern DCNS zum Bau dieselgetriebener U-Boote nicht unterzeichnet. Die Gründe lagen auf dem Tisch: Der für die U-Boote hatte sich verdoppelt, technische Vorgaben wurden nicht erfüllt.

Europa kann China nicht abschrecken

Der wichtigste Grund war jedoch, dass die USA und Großbritannien erstmals bereit waren, ihre Technologie atomgetriebener U-Boote an einen Drittstaat, in diesem Fall Australien, weiterzugeben. Damit wird ein starkes Signal der Eindämmung und Abschreckung an China gesandt, und das ist auch nötig. China droht unverhohlen seinen Nachbarn und seinen strategischen Konkurrenten mit seiner militärischen Macht. Es bedroht die Freiheit der Seewege und schert sich nicht um Urteile internationaler Schiedsgerichte, zum Beispiel zur willkürlichen Ausdehnung seiner Hoheitsgewässer im südchinesischen Meer. Das imperiale Rasseln Pekings können glaubhaft nur die USA eindämmen. Und nur sie können militärische Abenteuer Pekings durch Abschreckung verhindern. Deswegen ist die Entscheidung Australiens, sich in ein Dreierbündnis mit den USA und Großbritannien zu begeben, nur folgerichtig. Das können die Europäer nicht leisten.

Frieden in Europa wird durch die USA garantiert

Das vom französischen Präsidenten Macron oft geführte große Wort von der "strategischen Autonomie" Europas ist nichts als hohles Wortgeklingel. Daran ist Deutschland mit seiner eklatanten Abschreckungsschwäche übrigens nicht unschuldig. Den Europäern stünde Zurückhaltung im U-Boot-Streit gut zu Gesicht. Denn auch ihre Abschreckung und somit der Frieden in Europa werden maßgeblich und verlässlich durch die USA garantiert, und das seit über 70 Jahren. Dass auch Australien darauf baut, sollte uns Europäer weder wundern noch verärgern.

