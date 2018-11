Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei für die Europawahl 2019 ist der CSU-Politiker Weber. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte die Nominierung.

Die CDU-Vorsitzende sagte in Berlin, Weber habe in einer wunderbaren Rede die Brücke geschlagen zwischen der eigene Heimat und der europäischen Aufgabe. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder gratulierte Weber, der CSU-Vize ist. Er sprach von einem historischen Tag für Bayern.



Der EVP-Fraktionsvorsitzende erhielt auf dem Kongress in Helsinki 79 Prozent der gültigen Stimmen. Er setzte sich gegen den früheren finnischen Regierungschef Stubbe durch. Damit hat der 46-Jährige gute Chancen, Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Juncker zu werden.



Dazu müsste die EVP bei der Europawahl erneut die größte Fraktion stellen. Zudem braucht er die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs der EU. die das Recht zur Nominierung des Kommissionspräsidenten haben.