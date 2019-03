CDU-Generalsekretär Ziemiak lässt offen, ob sich Bundeskanzlerin Merkel am Europawahlkampf beteiligen wird.

Dies könne erst zu einem späteren Zeitpunkt gesagt werden, erklärte Ziemiak nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Darüberhinaus teilte er mit, dass die Unionsparteien einen Monat lang Wahlkampf für die Europawahl am 26. Mai machen wollen. Der gemeinsame Auftakt von CDU und CSU soll am 27. April in Münster stattfinden.



Forderungen nach einem vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt erteilte Ziemiak eine Absage. Viele Menschen im Land wünschten sich, dass Sachpolitik betrieben werde, statt neue Personaldebatten zu eröffnen. Einige SPD-Politiker hatten am vergangenen Wochenende eine Diskussion über einen möglichen Koalitionsbruch ausgelöst. Von Seiten der CDU hatte die Werte-Union, eine besonders konservative Gruppe, für einen baldigen Wechsel im Kanzleramt plädiert.