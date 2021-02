In mehreren europäischen Ländern wächst der Widerstand gegen die Beschränkungen zur Einndämmung der Corona-Pandemie spürbar. In Österreich, Belgien und den Niederlanden kam es zu Protesten. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen.

In Österreichs Hauptstadt Wien protestierten trotz eines Demonstrationsverbots rund 10.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen - unter ihnen Neonazis und Hooligans. Ein Großteil der Teilnehmer missachtete dabei nach Angaben der Polizei das Masken- und Abstandsgebot. Als die Menge in Richtung Parlament marschieren wollte, lösten die Beamten die Versammlung auf. Laut Innenminister Nehammer wurden zehn Menschen festgenommen. Mehr als 800 seien wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt worden. Vier Polizisten erlitten Verletzungen. Zu den verbotenen Protesten hatte auch der ehemalige Innenminister Kickl und andere Mitglieder der rechtspopulistischen FPÖ aufgerufen.

Fast 500 Festnahmen in Brüssel

In Brüssel nahm die Polizei fast 500 Menschen fest, die an zwei verbotenen Kundgebungen gegen die Corona-Restriktionen teilnehmen wollten. Ein Platz vor dem Hauptbahnhof wurde geräumt. Unter den Demonstranten sollen auch gewaltbereite Anhänger mehrerer Fußballklubs gewesen sein. Die Polizei veröffentlichte Fotos von konfiszierten Messern sowie Knall- und Feuerwerkskörpern. Die Organisatoren der verbotenen Proteste hatten die Menschen aufgerufen, sich auf dem Platz am Hauptbahnhof sowie am Atomium, dem Wahrzeichen der Stadt, zu versammeln.

Demonstration in Amsterdam aufgelöst

Auch in den Niederlanden wurde eine Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen aufgelöst. Trotz eines landesweiten Versammlungsverbots hatten sich in Amsterdam laut Polizei rund 600 Teilnehmer zusammengefunden und gegen die geltenden Abstandsgebote verstoßen. 30 von ihnen seien festgenommen worden. Zu Ausschreitungen wie bei früheren Protesten gegen die Corona-Beschränkungen kam es diesmal nicht.



Vor rund einer Woche hatte es in den Niederlanden Krawalle gegeben, nachdem die Regierung die Corona-Beschränkungen mit einer nächtlichen Ausgangssperre verschärft hatte.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.