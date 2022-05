Europol und EMCDDA

Kokain bei der Präsentation eines Drogenfunds. (Archivbild) (picture alliance | Daniel Reinhardt | dpa)

Vor allem Kokain etwa aus Südamerika werde zunehmend in der Europäischen Union weiterverarbeitet und in andere Teile der Welt wie den Nahen Osten oder Asien exportiert, heißt es in einem Bericht der Polizeibehörde Europol und der Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht EMCDDA. Die Ausweitung der Produktion weise auf die veränderte Rolle Europas im internationalen Kokainhandel hin. Die Umsätze beliefen sich geschätzt auf inzwischen über zehn Milliarden Euro pro Jahr.

Dem Bericht zufolge spielt vor allem Belgien eine zentrale Rolle. Dort wurden 2020 rund 70 Tonnen Kokain beschlagnahmt und damit der größte Einzelfund in der EU. In Deutschland waren es in demselben Jahr rund zehn Tonnen. Mit Millionen Verbrauchern ist Kokain nach Cannabis die meist konsumierte illegale Droge.

