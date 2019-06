Die Zahl der in Europa gestellten Asylanträge ist das dritte Jahr in Folge gesunken.

Nach Angaben der EU-Behörde Easo haben 2018 in den Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz gut 664.000 Menschen Schutz gesucht. Das bedeutet ein Minus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Easo entsprechen die Zahlen dem Niveau vor der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015.



In Deutschland sank die Zahl der Asylanträge um 17 Prozent. Dennoch bleibt die Bundesrepublik das Land, in dem am meisten Menschen Schutz suchten. Insgesamt waren es 184.000. Die meisten Asylsuchenden kamen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.