Der chinesische Präsident Xi reist heute nach Monaco und Frankreich.

Am Vormittag trifft Xi zunächst auf Fürst Albert II. im Zwergstaat Monaco. In dem Gespräch soll es um Wirtschafts- und Umweltschutzthemen gehen. Das Telekomunternehmen Monaco Telecom hat mit dem chinesischen Konzern Huawei eine Partnerschaft für den Aufbau eines 5G-Netzes für schnelle Mobilfunkverbindungen geschlossen. Huawei wird von Kritikern vorgeworfen, zuviel Nähe zur chinesischen Staatsführung zu haben und Spionage zu ermöglichen.



Am Abend trifft der chinesische Präsident Xi im französischen Badeort Beaulieu-sur-Mer bei Nizza mit dem franzöischen Staatschef Macron zusammen. In dieser Woche sind auch noch Gespräche mit Bundeskanzlerin Merkel und dem EU-Kommissionspräsidenten Juncker geplant.