Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA haben den Iran vor weiteren Verstößen gegen das internationale Atomabkommen gewarnt.

Die Regierung in Teheran müsse den Vertrag von 2015 uneingeschränkt einhalten, erklärten die Außenminister nach Beratungen in Paris. Sie nannten es eine gefährliche Entscheidung des Irans, den Zugang der internationalen Atom-Inspektoren zu einem Teil der Atom-Anlagen einzuschränken.



Bundesaußenminister Maas warf dem Iran ein Spiel mit dem Feuer vor. Die jüngsten Entscheidungen gefährdeten den Weg der Amerikaner zurück in das Atomabkommen. Die USA hatten sich 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aus dem Vertrag zurückgezogen und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.

