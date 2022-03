Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / AP / Alexei Nikolsky)

Das teilte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit. Man fordere Russlands Präsident Putin erneut auf, einer Waffenruhe zuzustimmen, die russischen Soldaten aus der Ukraine abzuziehen und eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Zudem verlange man, endlich die Lieferung dringend notwendiger humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine zuzulassen und Fluchtorridore einzurichten. Zudem seien sich die Staats- und Regierungschefs einig gewesen, die Ukraine weiter zu unterstützen, betonte Hebestreit.

Zuvor hatten der russische Staatschef Putin und Frankreichs Präsident Macron in einem Telefonat über die humanitäre Lage in der umkämpften Hafenstadt Mariupol gesprochen. Nach Angaben des Kreml habe Putin Macron darüber informiert, dass die russische Armee humanitäre Hilfe liefere und Zivilisten in Sicherheit bringe. Zudem habe Putin gefordert, dass die ukrainischen Kämpfer den Widerstand aufgeben sollten.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.