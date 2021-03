Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Impfstoffs von AstraZeneca weiterhin für größer als die Risiken. EMA-Direktorin Cooke teilte mit, bislang gebe es keine gesicherten Hinweise, wonach das Vakzin für das Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn verantwortlich sein könnte. Wie zuvor unter anderem Deutschland setzten nun auch Schweden, Luxemburg und Zypern die Astrazeneca-Impfungen vorsorglich aus.

Derzeit prüfen Experten der EMA alle verfügbaren klinischen Daten. Für Donnerstag sei eine Sondersitzung geplant, in deren Anschluss man die Öffentlichkeit informieren werde, hieß es. Hintergrund sind Berichte über Thrombosen in Hirnvenen mehrerer Personen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftraten. Drei von ihnen starben. Von den Komplikationen sind vorwiegend Frauen betroffen. Wie das Paul-Ehrlich-Institut mitteilte, wurden die Thrombosen bei sechs Frauen und einem Mann festgestellt. Die Erkrankungen seien vier bis 16 Tage nach der Impfung aufgetreten. Weiter hieß es, die Zahl der Fälle sei statistisch signifikant höher als die Anzahl von Hirnvenenthrombosen, die normalerweise in der Bevölkerung ohne Impfung auftreten. Ob ein kausaler Zusammenhang bestehe, werde derzeit noch untersucht.

Unterschiedliche Reaktionen in Deutschland

Der CDU-Vorsitzende Laschet bezeichnete die Aussetzung von Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca als schlechte Nachricht. Der Impfstoff sei hoch wirksam, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Das Impfen sei der Ausweg aus der Pandemie. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Der SPD-Politiker nannte die Entscheidung einen bitteren Rückschlag. Dieser Einschätzung widersprach seine Partei-Kollegin Bas. Das Paul-Ehrlich-Institut sei für die Sicherheit von Impfstoffen zuständig. Wenn es rate, AstraZeneca auszusetzen, solle man dem folgen, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin im Bundestag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Impfgipfel auf Freitag verschoben

Derweil gab die Europäische Kommission in Brüssel bekannt, sie habe mit dem Anbieter BioNTech-Pfizer eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen vereinbart. Damit ständen im zweiten Quartal über 200 Millionen Einheiten des Herstellers zur Verfügung.



Der zunächst für morgen geplante Impfgipfel von Bund und Ländern wurde unter Hinweis auf die EMA-Prüfung auf Freitag verschoben. Vertreter der Opposition kritisierten dies als unnötige Verzögerung der Impfkampagne. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Aschenberg-Dugnus, etwa sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), auf dem Treffen hätte man etwa klären können, wie Bund und Länder einen möglichen weiteren Ausfall des AstraZenecha-Impfstoffes auffangen könnten. Wieder einmal werde nur sehr schleppend reagiert, anstatt etwa über eine erhöhte Produktion alternativer Vakzine zu beraten. Aschenberg-Dugnus betonte, erneute Verzögerungen der Impfkampagne seien nicht in Ordnung. Aus der Krise heraus komme man vielmehr nur mit - Zitat - "Impfen, Impfen, Impfen". Auch sei ein Szenario denkbar, dass der AstraZenecha-Wirkstoff nur für bestimmte Altersgruppen gefährlich und für andere Menschen doch verabreichbar sei, erklärte die FDP-Politikerin weiter. Auch auf ein solches Szenario hätte sich der Impfgipfel vorbereiten können.

