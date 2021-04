Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will möglicherweise heute ihre Ergebnisse zu möglichen schweren Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca veröffentlichen.

Ein Prüfbericht werde für den Lauf des Tages oder für morgen erwartet, teilte ein Behördensprecher in Amsterdam mit. Nach Einschätzung eines hochrangigen EMA-Beamten gibt es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seltenen Fällen von Blutgerinnseln. Unklar sei jedoch der genaue Auslösungsprozess. Der Vorteil der Impfung würde die Risiken aber überwiegen, sagte der EMA-Vertreter der italienischen Zeitung "Il Messagero".



Am Nachmittag will Bundesgesundheitsminister Spahn mit seinen Länderkollegen über eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission beraten. Diese hatte dazu geraten, allen Menschen unter 60 Jahren, die bei der ersten Impfung Astrazeneca erhalten hatten, beim zweiten Termin ein anderes Vakzin zu spritzen.

