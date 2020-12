Die Europäische Union ist in der Asylpolitik weiter uneins.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, sagte nach einer Videokonferenz der EU-Innenminister, man sei in der Diskussion vorangekommen. Doch umstritten sei weiterhin die Verteilung schutzsuchender Migranten in Europa. Es gebe unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Solidarität, wenn ein Land überlastet sei. Die meisten Migranten kommen in den südlichen EU-Mitgliedsstaaten Griechenland, Italien, Malta und Spanien an, die nach den bisherigen Regeln dadurch für die Asylverfahren zuständig sind.



Die EU-Kommission hatte im September einen Reformvorschlag unterbreitet. Er sieht beschleunigte Asylverfahren an den Außengrenzen und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber vor. Osteuropäische Länder wie Ungarn und Polen, aber auch Österreich lehnen die Pläne ab, weil sie keine Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen akzeptieren wollen.

