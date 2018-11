Der Deutsche Bundestag und die Nationalversammlung in Frankreich wollen als Zeichen der europäischen Einigung enger zusammenarbeiten.

Das kündigten Bundestagspräsident Schäuble und sein französischer Kollege Ferrand im "Tagesspiegel am Sonntag" an. Am kommenden Mittwoch solle ein entsprechendes Abkommen vorgestellt werden. Darin verpflichten sich beide Parlamente, noch stärker als bisher einheitliche politische Positionen zu erarbeiten, um die weitere Integration in der Europäischen Union zu fördern. Geplant ist die Gründung einer deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, der 100 Abgeordnete angehören. Das Gremium soll regelmäßig tagen und sich insbesondere um Übereinstimmung in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bemühen.